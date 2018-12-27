三十四萬張實景相塑造香港　城市規劃無難度

香港高樓大廈密密麻麻，建築師及規劃師不時需要「搲爆頭」地盡其用。規劃署最新設計一套「三維規劃及設計系統」，在港島及九龍拍攝三十四萬張實景相，組合成三維實景模型，配合一站式資料平台，讓規劃師輕易掌握古蹟分佈、人口增長估算及空氣流通評估等多項數據，令城市規劃猶如真實版電腦遊戲SimCity(模擬城市)，輕易展示構思。規劃署擬以中環作試點，日內將實景模型開放予公眾下載。



規劃署於二○一五年十二月開始研發系統，歷時約兩年，首先聘請專業團隊用直升機拍攝航空相片，港島及九龍分別覆蓋約兩萬及二萬五千幢大廈，再利用軟件將航空相片整合為三維實景模型，整個拍攝過程歷時超過十日，單是原始數據已高達30TB。規劃署之後再編寫應用程式，加入城市設計分析等功能，建構一站式平台，今年二月起開放予該署人員使用，亦與其他政府部門共同分享數據。



規劃署總城市規劃師廖錦明表示，一站式平台讓規劃師大大節省時間，「以前可能要開好多個軟件工具，依家一個平台做晒，以前一個星期先做到一個方案，依家可以做到十個」。他舉例指規劃師在初步設計方案時，只需輸入擬議發展參數，即可進行設計分析，「例如要搵地方起樓，規劃師想知是否用盡地積比，可以起幾多單位，坐向、設施分佈，系統可以更容易評估」。



現時系統只包含大部分港島及九龍樓宇，尚未涵蓋新界。他解釋港島及九龍的發展密度已非常高，更需利用三維技術協助規劃，長遠希望擴展至全港。該署日內逐步開放三維實景模型，預計明年將大部分港島及九龍的三維實景模型，完全開放予公眾使用。