新身份證過e-道僅8秒　唔使插卡免晶片耗損

入境處新一代全民換領智能身份證計劃今日(27日)正式展開，喜歡外遊的港人過關爭分奪秒，新證用非接觸式晶片可讓市民八秒「極速」拍卡過e-道，較用現行身份證插卡過e-道快三分一，慳足四秒。新證過e-道時，只需除下膠套，將晶片及三角形的一面朝上拍卡即可。隨着高鐵香港段及港珠澳大橋通車，入境處在兩新口岸加裝逾一百條新設計e-道。



入境處助理處長(資訊系統)駱偉民指，新身份證有非接觸式介面，使用e-道時不需插卡，只需除去身份證的膠套，放上e-道的光學閱讀器即可，閘門打開後就可走進確認指紋，用此方法過e-道，所需時間由插卡式的十二秒，大幅減至八秒。現時全港所有出入境管制站的e-道，包括新設計e-道及加裝光學閱讀器的現行e-道，均已支援非接觸式過關功能，可用新證「拍卡」過關，而未換證的市民則一如既往用插卡式過關。駱續指，插卡式使用e-道，若次數多難免令身份證晶片損耗，非接觸式過關就無有此問題。



他提醒市民用新證拍卡過e-道時，記得把有晶片及三角形的一面朝上即可，而新證同時支援插卡過e-道。他重申新證非常安全，要讀取證上資料必須使用入境處的閱讀器及其特定運算程式，形容「有兩把鎖」，而閱讀器及新證距離一旦超過兩厘米傳送就會停止，遂不可能被人「隔空」讀取資料。



入境處在高鐵及港珠澳大橋口岸引入全新設計e-道，駱指新e-道前方屏幕有如「背包」，其一體化設計包含屏幕、光學閱讀機及插卡槽等，一旦故障可整個拆走，花十數分鐘換上備用「背包」就可再用，較現時需二、三十分鐘快。而新e-道會發出藍光，讓旅客遠處就可知悉哪條e-道可用，故障e-道則會亮紅光。新e-道部分機身會由不銹鋼物料改為透明強化玻璃，且設計更符人體工學。新e-道每條約十八萬港元，兩口岸現有逾一百條，耗資約一千八百萬港元，稍後開通的蓮塘香園圍口岸亦會引入。



入境處去年推出採用容貌識別技術，讓合資格旅客不須預先登記就可自助離境的「離境易」服務，早前贏得亞太智能卡協會的Radiant先鋒大獎。駱透露，容貌識別技術將有新應用，該處明年推出新電子護照，屆時將有以容貌辨識及指紋作雙重身份認證的自助領取護照服務。