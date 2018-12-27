部分直資校儲備「水浸」　校長稱非刻意囤積

曾有直資學校囤積太多資金導致財政混亂，教育局規定學校的累積儲備，不得超過相等於全年十二個月整體開支總額，根據各校最新的財政報告，雖然未有學校違規，但有多間學校的累積儲備直逼十二個月營運開支上限，幾近「水浸」。有校長解釋儲備將用作學校維修之用，改善教學質素，最終得益的是學生。



根據各校一六/一七學年的財政報告，地利亞修女紀念學校(百老匯)、地利亞(閩僑)英文小學、德望學校的累積儲備幾近「爆燈」，當中地利亞修女紀念學校(百老匯)的累積儲備達十一點九八個月營運開支。地利亞(閩僑)英文小學的累積儲備亦有十一點九一個月，該校校長張國威表示，該校校舍已有卅年歷史，部分設施殘舊，校方預留儲備作工程費用，同時撥出資源讓教師持續進修，並非刻意囤積儲備。



教育局指若直資學校的累積營運儲備超逾上限，須選擇下列方案處理超出上限的情況，包括提交計劃書說明在作出長遠的財政考慮後，學校如何在下一學年減收學費，使累積營運儲備下降至上限以下。此外，學校亦可選擇在下一學年減收直資津貼，或在訂明的時限內把超逾上限的盈餘退還政府，亦可選擇在符合相關條件下，把超逾上限的盈餘撥入學費減免或獎學金儲備。