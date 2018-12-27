教局懶理直資校乾塘　聖保羅男女校儲備不達標

教育局監管不力，懶理直資學校幾近「乾塘」！各直資學校近日公布最新學年財務報告，其中四間直資學校的累積儲備少於相等於兩個月營運開支，未達教育局規定的「安全線」，當中名人輩出、理應「水頭充足」的傳統直資名校聖保羅男女中學，累積儲備僅一點八個月營運開支，而位於長洲的佛教筏可紀念中學更錄得相等於零點七個月營運開支的虧損，令人擔心若學校儲備不足，或有加學費壓力。



審計報告曾揭露部分直資學校帳目混亂，教育局其後規定自一三/一四學年起，直資學校累積營運儲備不能少於相等於兩個月的開支。東網查閱全港各直資學校上載的一六/一七學年財務報告，發現四間直資中學累積儲備少於兩個月營運開支，除佛教筏可紀念中學及聖保羅男女中學，還包括孔聖堂中學及明愛華德中書院，兩校的累積儲備分別有相等於零點八二及一點五個月營運開支。



四間財政儲備不達標的學校中，以聖保羅男女中學最令人意外，學校的財務報告顯示，直資津貼佔學校收入約一半，學費佔近四成六，捐款佔百分之三點四；教職員薪酬則佔絕大部分開支，達七成八，其他教學營運開支佔百分之八點五，學費減免、獎學金佔百分之六點八，維修開支亦佔百分之四點六。



該校在該學年只有些微盈餘，僅有相等於每年開支的零點零二個月，校方特別在財務報告註明，學校有足夠資源按教育局規定提供學費減免及獎學金。翻查資料，聖保羅男女中學本學年剛加學費至每年六萬一千港元，加幅達百分之五。東網曾向聖保羅男女中學查詢情況，惟校方不作回應。



直資學校議會主席招祥麒指，規模較大的直資學校一年開支逾億港元，細校每年開支二千至三千萬港元，若學校持續儲備不足，教育局或會要求辦學團體注資，確保學校財政穩健，足以應付突發事件。他坦言：「唔會話突然間出唔到糧畀老師。」學校個別年份儲備有浮動毋須太擔心，若情況持續，則須了解詳情。



教育局發言人表示，學校累積的營運儲備應足以應付至少兩個月的營運開支，辦學團體須負責確保學校能符合此要求。教育局每年審視及跟進直資學校的經審核帳目時，會密切注意學校的最新財務狀況，並為學校提供適切的意見及支援，協助學校改善財務上的安排。