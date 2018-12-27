球迷眼中的筍工　兩港生到利物浦球會賣貨

不少足球迷皆喜愛收集球隊產品，若能置身於琳瑯滿目的球隊產品中工作，對球迷來說更是夢寐以求的「筍工」。香港高等教育科技學院(THEi)兩名學生今年暑假成為利物浦球會零售旗艦店首批港人實習生，不但能寓興趣於工作，更學習了「紅軍」品牌成功背後的營商之道。



THEi零售管理(榮譽)文學士三年級學生黃永傑，五、六年前已是「利記」球迷，想不到有機會飛到利物浦工作。事緣該校工商及酒店旅遊管理學院工商管理學系一級特任導師梁劍峰亦是球迷，去年在球星簽名會認識利物浦行政總裁Peter Moore，遂為零售管理課程的學生爭取到當地實習的機會。



「自己鍾意球隊，做都做得開心啲！」黃提起兩個半月的實習期亦相當回味，指利物浦球會的零售工作令他大開眼界，包括須提早半年規劃未來的入貨數量，因此會派員到其他球隊的零售店視察，參考熱門產品的設計，而一個產品樣板便要核對三至四次。「利記」經營社交媒體亦有一門學問，黃指球會並不會「hard sell」(硬銷)產品，而是強調球迷與球會的感情連結，例如在貼文中標籤「identity」(身份認同)、「history」(歷史)等字眼。



黃亦十分欣賞該店「以人為本」的管理方針，該店為二人製作了工作指引書，鼓勵他們多作嘗試，當他初學將球員名字印上球衣時，曾印錯了四、五件球衣，指導員工卻笑言「唔錯先驚」，惟香港不少公司害怕實習生犯錯，工作指引亦不清晰。



梁劍峰指，不少人誤以為零售業「就係做sales，唔使讀書」，但其實當中涉及不少專業分析，如開設分店的時機及地點、不同地區的銷售策略差異，他指現時零售業對具零售管理知識的大學生求才若渴，零售業亦可為年輕人建立人際網絡，有利未來創業。