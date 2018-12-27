鄭若驊見記者遲大到　態度囂　反白眼

民望低殘的鄭若驊因UGL案及僭建醜聞，受到全城猛烈抨擊，正所謂「醜婦終須見家翁」，鄭若驊龜縮接近半個月終公開現身，返抵香港後即會見傳媒，惟鄭遲大到較原定時間遲到接近半小時才現身，甫見記者又反客為主「自設規矩」，要求記者「盡量一個個舉手問，唔好一齊大聲叫」，當有多名的記者連珠炮發追問時，鄭終於按捺不住，指手畫腳要求大家「文明啲」。



鄭若驊放大假避風頭十多天，原定今日復工，政府昨早十時許突發出採訪通知，指鄭若驊返港後於中午十二時十五分左右在機場政府貴賓室外回應傳媒提問，惟鄭若驊最終遲到近半小時，才步出機場貴賓室會見傳媒。



現場所見，鄭若驊在全長約十三分鐘會見傳媒期間，合共回答逾十條問題，鄭於簡短開場白後，就「指點」記者嘗試「做小小規矩」，即「盡量一個個舉手問，唔好一齊大聲叫」，又希望記者先聆聽同行的提問，不要重複問題。



而在答問期間，鄭若驊自行挑選回答哪位記者的提問，並奉行「先舉手，後發問」的原則，即使有記者按鄭「自設規矩」提問，鄭曾漏答記者提問要「補答」；值得留意的是，有一次遇上多名記者同步開腔提問，鄭終向記者「發難」，稱「大家唔好咁，如果唔係我哋做唔到嘢，我哋文明啲」。



對於突然放假十多天被批避風頭，鄭若驊又爆金句，一方面宣稱「唔記得實際幾時申請休假」，死撐不存在迴避，另一方面又自揭，「我自己假期就可以plan（計劃）啫，其他事唔到我控制。」



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