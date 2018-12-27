4單位僭建　全部唔上身　鄭若驊死撐不知情

2018年12月27日 03:30
  • 東網電視
    更多新聞短片
    刑事檢控專員梁卓然聲稱沒有足夠證據檢控鄭若驊的屯門海詩別墅四號獨立屋僭建。

    身陷多宗僭建醜聞的律政司司長鄭若驊被「放生」，惟她涉嫌隱瞞屯門獨立屋僭建地庫向銀行申請按揭一事仍未能「甩身」。鄭昨日會見傳媒時續死撐對僭建調查不知情亦沒有參與，但有立法會議員直斥鄭令香港的法律及執法部門顏面掃地，要求律政司公布不檢控鄭獨立屋僭建的所有文件以增加透明度，並促警方盡快公布其有關涉詐騙樓宇按揭的調查結果，若證據確鑿應提出檢控。另有政黨發聲明指鄭未有回應公眾質疑，批評她推卸責任。

    鄭若驊有四個物業涉及僭建問題，其中刑事檢控專員梁卓然於上周五（21日）公布，不就其位於屯門海詩別墅的四號獨立屋存在僭建物提出檢控，但就三號獨立屋檢控其丈夫潘樂陶。至於鄭位於淺水灣海峰園、沙田駿景園及火炭金豪工業大廈的物業僭建，屋宇署亦決定不提檢控，令鄭逃過一切與僭建相關的檢控。昨天是自公布不提檢控後第五天，鄭首開腔作回應，她只重申今年一月已經授權刑事檢控專員處理檢控問題，自己不知情亦不會參與。

    立法會議員區諾軒批評，鄭聲稱不知情，但她與丈夫潘樂陶同住卻只有潘被控，正常人都會認為此說法不合理，強調鄭作為香港法律部門第一把交椅，沒有理由不清楚僭建後果，更沒理由把問題推卸予刑事檢控專員身上，成何體統，如何有顏面面對公眾，直斥她令香港的法律及執法部門顏面掃地。區又稱，近年執法部門似是有意「放生」捲醜聞的高官，欠缺公信力，認為警方應適時公布鄭涉詐騙樓宇按揭的調查結果，若證據確鑿就不應「放生」鄭。

    立法會議員鄭松泰指，雖然鄭把其涉僭建案件全權交由刑事檢控專員負責，但她作為司長是不可能不知情，且專員是其下屬，或會擔心被秋後算帳，故應公布涉案文件及獨立法律意見詳情以增加說服力。他續稱，警方以一年時間調查鄭是否涉詐騙樓宇按揭不合理，若再拖下去不作決定，勢令執法部門僅有的公信力蕩然無存。

    法政匯思召集人吳宗鑾表示，警方已就其涉詐騙樓宇按揭進行調查，料會循鄭是否在知情下而沒有知會銀行物業有僭建物，即是否有不誠實意圖作調查，但相信刑事檢控專員會繼續尋求獨立法律意見，以免令人感到偏頗。公民黨亦發聲明，批評鄭未有回應種種質疑，將僭建問題推卸予刑事檢控專員身上，為此深感憤怒，促鄭正視公眾質疑，解答真相。

    各界剖析香港沉淪禍因，即上東網專頁：http://hk.on.cc/fea/hkdownfall/