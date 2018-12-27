4單位僭建　全部唔上身　鄭若驊死撐不知情

身陷多宗僭建醜聞的律政司司長鄭若驊被「放生」，惟她涉嫌隱瞞屯門獨立屋僭建地庫向銀行申請按揭一事仍未能「甩身」。鄭昨日會見傳媒時續死撐對僭建調查不知情亦沒有參與，但有立法會議員直斥鄭令香港的法律及執法部門顏面掃地，要求律政司公布不檢控鄭獨立屋僭建的所有文件以增加透明度，並促警方盡快公布其有關涉詐騙樓宇按揭的調查結果，若證據確鑿應提出檢控。另有政黨發聲明指鄭未有回應公眾質疑，批評她推卸責任。



鄭若驊有四個物業涉及僭建問題，其中刑事檢控專員梁卓然於上周五（21日）公布，不就其位於屯門海詩別墅的四號獨立屋存在僭建物提出檢控，但就三號獨立屋檢控其丈夫潘樂陶。至於鄭位於淺水灣海峰園、沙田駿景園及火炭金豪工業大廈的物業僭建，屋宇署亦決定不提檢控，令鄭逃過一切與僭建相關的檢控。昨天是自公布不提檢控後第五天，鄭首開腔作回應，她只重申今年一月已經授權刑事檢控專員處理檢控問題，自己不知情亦不會參與。



立法會議員區諾軒批評，鄭聲稱不知情，但她與丈夫潘樂陶同住卻只有潘被控，正常人都會認為此說法不合理，強調鄭作為香港法律部門第一把交椅，沒有理由不清楚僭建後果，更沒理由把問題推卸予刑事檢控專員身上，成何體統，如何有顏面面對公眾，直斥她令香港的法律及執法部門顏面掃地。區又稱，近年執法部門似是有意「放生」捲醜聞的高官，欠缺公信力，認為警方應適時公布鄭涉詐騙樓宇按揭的調查結果，若證據確鑿就不應「放生」鄭。



立法會議員鄭松泰指，雖然鄭把其涉僭建案件全權交由刑事檢控專員負責，但她作為司長是不可能不知情，且專員是其下屬，或會擔心被秋後算帳，故應公布涉案文件及獨立法律意見詳情以增加說服力。他續稱，警方以一年時間調查鄭是否涉詐騙樓宇按揭不合理，若再拖下去不作決定，勢令執法部門僅有的公信力蕩然無存。



法政匯思召集人吳宗鑾表示，警方已就其涉詐騙樓宇按揭進行調查，料會循鄭是否在知情下而沒有知會銀行物業有僭建物，即是否有不誠實意圖作調查，但相信刑事檢控專員會繼續尋求獨立法律意見，以免令人感到偏頗。公民黨亦發聲明，批評鄭未有回應種種質疑，將僭建問題推卸予刑事檢控專員身上，為此深感憤怒，促鄭正視公眾質疑，解答真相。



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