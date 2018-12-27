東方日報A1：鄭若驊狡辯「案涉律政人員　始需獨立意見」

全城炮轟律政司司長鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英」，其中律政司不檢控前特首梁振英UGL案爭議之處，在於未有按慣例，於涉及現任或前高官案件尋求外間大律師獨立法律意見或服務，龜縮近半個月的鄭若驊昨放完大假返港「愈解愈衰」，擅改徵詢獨立法律意見準則，稱僅就案件涉及律政司同事才尋求獨立法律意見，死撐處理梁振英UGL案做法不偏不倚，還反問「點解要另外尋求多一個法律意見」，反責外界勿將法律問題政治化。有立法會議員及學者炮轟鄭若驊「隻手遮天」，摧毀法治，本港法治核心價值淪為「偏心價值」，促鄭問責下台。



鄭若驊上任近一年爭議不絕，並於本月中進一步升溫，先有本月十二日宣布不檢控梁振英任內收取澳洲企業UGL五千萬港元的案件，因未有徵詢獨立法律意見惹爭議。及至上周五，鄭及其丈夫潘樂陶位於屯門海詩別墅兩幢獨立屋僭建醜聞突有結論，刑事檢控專員梁卓然在徵詢外間資深大律師意見後，決定「放生」鄭若驊，只控告潘樂陶。另一方面，鄭若驊多次「放生」壹傳媒黎智英，包括於「黑金」秘捐案及違法佔中案，另外黎智英涉刑恐東方報業集團（東方）男記者案，雖然證據確鑿，但律政司拖足一年半時間仍然懸而未決，未作出任何檢控決定。



在全城尋人要求公開交代梁振英UGL案及僭建醜聞下，放大假避風頭的鄭若驊終在昨日中午於機場貴賓室外現身，她於開場白突擅改徵詢獨立法律意見準則，聲稱律政司一貫做法作刑事檢控決定，是律政司內部自己做決定，「除非嗰件案件涉及律政司一啲同事，咁樣先會外判」，又形容「呢個係一個policy（政策）」︰「每一件案都有自己一啲原因，以前cases（案例）點解佢哋會尋求外面法律意見，可能有佢自己嘅原因，啱錯我唔評論。」



鄭若驊又多次死撐梁振英UGL案無徵詢外界法律意見的做法，稱若然律政司能夠作出檢控決定，不涉利益衝突，亦不存在任何偏頗，「點解要尋求多一個法律意見」，她以案件須絕對保密為由，拒絕披露律政司內部是否一致同意今次不檢控梁的做法。她說︰「點解要另外尋求多一個法律意見，因為我哋要卸膊咩？唔係㗎，我哋係要拎起件事，我哋有擔當去做，按法律、按證據去處理呢件事。」



對於被質疑誠信破產，鄭的回應就似維護一些人士：「無論呢個人係乜嘢高官、無論呢個人係乜嘢中央嘅人士，無論呢個人係任何嘅大亨，或者甚至乎係一個普通嘅市民，佢需要亦應該得到法律上嘅保障……我希望大家唔好再將法律問題政治化。」



各界強烈質疑鄭若驊擅改徵詢獨立法律意見準則的言論，曾任廉政公署調查主任的立法會議員林卓廷，強烈批評鄭的言論「搬龍門」、「愈描愈黑」，而且推翻律政司過去多年的做法，加上無合理解釋，予人感覺為不檢控梁振英「度身訂做」下台階。



林卓廷透露，會循多個渠道狙擊鄭若驊，首先已去信立法會司法及法律事務委員會，要求大律師公會及廉政公署派員出席下次會議，與律政司一同討論UGL案的檢控政策，其次會爭取在特首答問大會提出質詢及發起抗議行動，他表明若鄭無法全面合理解釋事件，他將提出不信任動議，並協助市民提出司法覆核。



香港大學法律學院首席講師張達明批評，鄭若驊的言論與事實不符，明顯偏離過往一貫做法，「好難令人信服」，因律政司過往處理多宗涉及高官的案件均有徵詢獨立法律意見。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強狠批鄭若驊「隻手遮天，特區無法無天」，尤其是律政司多次「放生」壹傳媒黎智英，對於黎涉刑恐東方記者案，拖足一年半仍「唔交代、唔告」，反映鄭心中是「有畏有懼」，令法治變人治，直斥鄭不適合再任司長一職，「落台對呢個政府好啲」。



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