探射燈：內地年需求億計口罩　湧港購買

受霧霾影響，內地人習慣戴上口罩，令防霾口罩需求長期高企。內地近年趨生各式口罩，惟質量成疑，有本港藥房指，不少內地人士擔心內地口罩質量，特意來港購買。



根據中國紡織品商業協會統計，內地各類防護口罩每年需求量約為8億個，其中4分之1需求為民用口罩，即約有2億個，然而，大部分內地出售的口罩均聲稱來自外國，因內地品牌在技術及營銷渠道上也和外資存在差距。



口罩需求大，近年各式各樣新款口罩乘勢推出，東網曾於內地網站購入4款口罩及鼻罩，價錢介乎20元至40元人民幣，部分賣家強調產品防塵、防霧霾，但經專家測試後發現，只有1個外形貌似外科口罩的樣本通過內地標準，其餘3個樣本過濾能力不足，甚至只能過濾1種污染物。



「大陸啲嘢無人信，個個都驚，大陸人都要特登落嚟買口罩！」深水埗元州街的藥房職員不諱言，近年內地人湧來港購物，口罩亦成熱門商品。本港多間藥房近日亦將口罩放在當眼位置，售價由每個2港元至4港元不等，部分紙盒為日文包裝，亦有香港品牌展示美國測試報告。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

