探射燈：內地霧霾嚴重　光化學霧亦有害

內地近年飽受嚴重霧霾困擾，多個城市今年10月起出現霧霾天氣，北京、天津和河北中南部等地分別有中度或重度霧霾，北京部分地區空氣質素更達重度污染水平。有科學期刊發表新研究報告，指甲醛為元兇之一，建議當局減少汽車、化工廠及煉油廠等，本港學者提醒光化學霧對人體亦有害。



河北省空氣質量自動監測及發布系統數據顯示，北京、石家莊、河北廊坊、定州等地區今年10月曾達重度污染級別，其中石家莊早上空氣質量指數為190，屬中度污染，同日下午指數已超過200，屬重度污染，北京部分監測站數值更超過260，首要污染為微細懸浮粒子PM2.5。



期刊《地球物理研究通訊》於同月發表報告，中美學者研究發現，燃煤時釋放二氧化硫產物「硫酸鹽」，會與甲醛形成「羥基甲烷磺酸鹽」，為空氣污染主要污染物之一，建議當局減低二氧化硫排放同時亦應減少釋放甲醛量。



香港中文大學地理與資源管理學系客座教授林超英指，隨着大珠江三角洲工廠減少，香港受霧霾影響程度近年已減低，但仍需注意臭氧形成的光化學霧情況，「如果吹微北風，又有太陽曬住，就會形成臭氧，呼吸時會影響人體」，受空氣污染影響的症狀包括眼睛、鼻子等受到刺激、呼吸急促、胸口痛等。

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