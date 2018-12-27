探射燈：近半口罩假屏障　流感肺癆任傳播

國家市場監管總局抽查內地市面25批次口罩產品，進行包括過濾效率、防護效果等11項測試，結果顯示近半不合格，包括多款標榜防護性較高的口罩。本港消委會過去亦曾發現市面有售的口罩，濾菌率未達基本防護級別。專家指口罩過濾成效欠佳難阻空氣污染物，醫生更警告，若口罩過濾細菌功能失效或佩戴不當，病人或醫護人員隨時受肺癆等高危病毒感染。



進入冬季流感高峰期，公立醫院急症室求診人數急升，口罩成阻隔流感病毒的第一屏障。然而，國家市場監管總局近日公布抽查日常防護型口罩檢測結果，顯示48%產品不合格。抽查涉及7個省市17間企業生產的25批次口罩產品，按內地《日常防護型口罩技術規範》等標準，對產品的過濾效率、防護效果、甲醛含量、口罩帶強力及微生物等11個項目進行檢驗。



其中，廣東省中山市生產的1款「3D光觸媒口罩」被指過濾效果及防護效果皆不合格，另外5款PM2.5防霾口罩亦未能通過檢測。當局已要求各地政府做好處理工作，加大監督力度。



港九藥房總商會副會長劉愛國稱，2003年「沙士」爆發後，口罩已成為港人日常用品，現時入口香港的口罩並無特定標準。



本港消委會曾於去年測試29款口罩樣本，發覺有2個樣本的過濾細菌效果分別只有約60%及88%，未達美國材料和試驗協會的第一級防護級別，部分價格偏高的口罩，防護效能不及廉價貨。而台灣亦於2015年抽查市面36件口罩，發覺不合格比率佔約50%。



香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，一般外科口罩能阻隔流感病毒經飛沫傳播，而醫護人員面對較高風險病毒時需使用N95口罩，若口罩的過濾功能失效，或未能正常覆蓋口鼻，均有機會受到病毒感染。



室內空氣處理顧問黃勁松指，一般外科口罩密閉度不高，不但未能有效阻隔霧霾，在防止病毒交叉感染上亦有缺點，若口罩品質不佳漏洞會更明顯，市民應當留意。



海關發言人表示，在本港銷售的消費品包括口罩，如不受特定的法例監管，產品安全受《消費品安全條例》規管，違法者首次定罪最高罰款10萬港元及監禁1年。

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