Dr.東：假期不做匿獅Lion　散步行樓梯Fit有因

市民聖誕狂歡後意外地「重咗幾磅」，若不勤做運動，便會好像「匿獅Lion」般體型肥胖，增加患上心臟病及糖尿病等風險。衞生署提醒市民若想擁有健康人生，應常自我提醒要「郁一郁」，即使忙於工作難以進行帶氧運動，也可多行樓梯，做做家務等，已可達至體能運動，呼籲「與其懶到出汁，不如郁到出汗！」



衞生署今月初推出新吉祥物「匿獅Lion」，取自諧音「Lazy(懶惰)」的意思，提醒港人不要「匿埋」家中拒做運動。衞生署衞生防護中心監測及流行病學處非傳染病部高級醫生李嘉瑩表示，此設計以反面教材讓市民留意運動的重要性，又指港人會聯同三五知己聚餐歡度佳節，或留在家中打機，甚至躺在沙發中「hea」，久而久之出現過胖問題。她續說，若男士及女士腰圍分別多於九十及八十厘米，或體重指標平均數值高於廿五，便屬肥胖高危人士。



事實上，衞生署二○一四至一五年度人口健康調查數據中，約有一半十五至八十四歲的本地人士屬於超重或肥胖；而在二○一五至一六年，中小學生體能活動不足的比率為九成三，體能活動不足是引致罹患非傳染病的首要行為風險因素之一。世界衞生組織估計大約兩成一至兩成半的乳癌和大腸癌、二成七的糖尿病和大約三成的缺血性心臟病，主要是因缺乏體能活動所致。



衞生署推出的《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》，目標是把市民罹患心血管疾病、癌症、糖尿病或慢性呼吸系統疾病而早逝的風險，相對減少兩成半；而青少年和成年人體能活動不足的普遍率，相對降低一成。李嘉瑩說，港人生活繁忙，普遍缺乏運動，建議市民乘公共交通工具時，考慮提早一個站下車，步行到目的地；小孩可爭取課餘多做運動，長者可到長者中心參與跳舞或晨運等。



「郁一郁」的建議：



1.兒童

~多走路和上落梯級，不乘升降機或扶手電梯

~當溫習至疲倦時可作一些伸展運動，舒展筋骨

~周末或假期參與戶外活動，如遠足、游泳等



2.成人

~乘坐公共交通工具時，提早一至兩個站下車，步行至目的地

~午膳後可外出散步或做少量伸展運動

~在日常生活中增加體能活動的機會，如多走路、多行樓梯、多做家務等



3.長者

~與三五知己一起做早操

~培養一些動態興趣，如跳舞、耍太極等

~多參與區內長者或社區中心的活動，如野餐或遠足等



資料來源：衞生署



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