龜縮半月復工　鄭若驊拒答提問車上冷眼望記者

律政司司長鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英」遭全城炮轟，她在龜縮近半個月後今早(27日)首日復工，於早上7時半左右在位於山頂施勳道的律政司官邸出發，乘座駕於早上8時許抵達中環律政中心，卻未有回應現場傳媒提問。



律政中心現場所見，保安明顯比平日多。當鄭若驊抵達時，記者向她追問會否下台、其做法是否有擔當等問題，她均未有下車回應，只在車上冷眼看着記者。鄭若驊在律政中心逗留約45分鐘後，便步出律政中心並登上座駕離去，同樣未有回應現場記者提問。



鄭若驊上任近一年，但爭議不絕，在上任之初爆出的僭建醜聞，刑事檢控專員梁卓然在徵詢外間資深大律師意見後，於本月宣布決定「放生」鄭若驊，只控告其丈夫潘樂陶。另一爭議是前特首梁振英於任內收取澳洲企業UGL 5000萬港元的案件，她於本月宣布不檢控梁，但因未有徵詢獨立法律意見惹爭議。最後是她多次「放生」壹傳媒黎智英，包括「黑金」秘捐案及違法佔中案，而黎智英涉刑恐東方報業集團男記者的案件，雖然證據確鑿，但律政司拖足一年半時間仍然懸而未決，未作出任何檢控決定。



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