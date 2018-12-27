張達明斥鄭若驊隻手遮天　擅改政策如人治

「放生黎智英、唔告梁振英」捱轟的律政司司長鄭若驊「搬龍門」，規限律政司同事涉案才須徵詢外界法律意見。香港大學法律學院首席講師張達明今早(27日)出席電台節目時，直斥鄭若驊誤解律政司的檢控政策，是以人治式作表述，予人隻手遮天感覺，憂慮她任內會以同一準則辦事，或增加被司法覆核的機會。



張續稱，律政司的檢控政策中，有相關指引列明徵詢外界法律意見的原因，包括避免偏袒的觀感，質疑鄭若驊不檢控前特首梁振英UGL案的決定是罔顧事實，或是她擅改政策。至於鄭若驊昨(26日)聲稱就律政司UGL案聲明再無補充，張則認為該聲明只講述結果，未有作出解釋，感覺是鄭決定了結果如何，「你就要信我」。



他指，每當法庭處理司法覆核申請時，均會審視案中律政司的決定，是否不合理地偏離政策或存在誤解。而鄭昨天的表述，張認為她就UGL案作決定時，或有忽略律政司一貫的政策，料可成為提出司法覆核的理據，且可能推翻相關決定。



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