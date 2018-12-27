除夕起連續3日11°C迎新年　「小寒」前哨戰凍足9日

「熱」烈地度過了兩天的聖誕假期後，天氣漸漸轉涼，明日(28日)氣溫顯著下降，會由今日(27日)的最高23度，跌至最低16度，之後8日持續寒冷，其中除夕(31日)、元旦(1月1日)及元旦翌日(1月2日)低見11度，其後氣溫雖稍稍回升，但至下周六(1月5日)的廿四節氣「小寒」，最高氣溫仍只有17度，相當清涼。



天文台表示，影響華南的冬季季候風會在未來一兩日增強，風勢會頗大，天氣顯著轉冷。受強烈冬季季候風影響，周末及下周大部分時間廣東天氣持續寒冷及有雨。此外，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在周末進入南海，隨後橫過南海南部。



最新九天天氣預報，明日短暫時間有陽光，氣溫16至19度，下周一除夕、周二元旦及周三元旦翌日，均多雲有一兩陣雨，天氣寒冷，氣溫介乎11至14度。下周四(1月3日)會短暫時間重現陽光，氣溫12至16度。下周六「小寒」則多雲，有一兩陣雨，氣溫14至17度。



「小寒」代表「冷氣積久而為寒，小者未至於極也」，即天氣乾燥而寒冷，由於還未到冬季最冷的時候，故此節氣為小寒。