政黨斥鄭若驊愈描愈黑　僭建法律程序毀法治

前特首梁振英於任內收取澳洲企業UGL公司5000萬港元的案件，律政司司長鄭若驊早前在沒有徵詢外聘大律師意見下，宣布決定不檢控梁振英。避風頭多時的鄭昨日(26日)返港後現身解畫死撐，甚至反問為何要尋求多一個法律意見。曾到海外舉報梁振英的民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅，今早(27日)一行10人到律政中心外示威，他們認為鄭的解釋愈描愈黑，破壞香港法治和程序做法，要求鄭解釋事件，以及重新考慮就事件尋求獨立法律意見。



他們手持「詞窮理屈、越(愈)描越(愈)黑」的橫額，並高叫「獨立意見又唔攞，解釋理據唔清楚」等口號。他們擺放一個印上鄭若驊肖像的道具龍門踐踏，批評鄭搬龍門，其後把道具和請願信遞交予律政司代表。



尹兆堅認為，鄭若驊昨日的解釋未能釋除公眾疑慮，反而添加更多疑團。對於鄭昨日反呼籲外界勿把事件政治化，尹指事件惹來公憤，緣於公眾認為律政司作決定時加入政治元素，未有清楚交代檢控程序，斥事件政治化是由鄭造出來，她卻懵然不知。



鄭昨指案件若涉及律政司的同事才會外判，尹批評鄭僭建法律程序，做法不文明、完全破壞香港法治。林卓廷則指，外判大律師政策是為了避免公眾有可能認為律政司有偏頗或利益衝突，質疑鄭何時更改守則內容，以及是否為梁振英而更改守則，為他開脫。



林更指，過往不少涉及高官的案件，律政司會尋求外聘大律師意見，但按現時鄭的說法，質疑是否過去做法有錯。他指，鄭僅以不評論過去做法解釋，屬無賴做法，更認為鄭早在僭建醜聞爆出後應下台。他希望鄭會出席立法會司法及法律事務委員會的會議面對議員質詢，如鄭未有合理解釋，將提出不信任動議，並計劃在搜集資料後提出司法覆核。





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