新身份證換領計劃今展開　先預約換證僅需半小時

新一代智能身份證換證計劃今日(27日)正式展開，全港9間智能身份證換證中心同於今日起運作，入境處人員、警務人員及勞工督察將率先換證。香港入境處助理處長(個人證件)陳天賜指，今日換證反應非常踴躍，另由本月10日起截至24日為止，已簽發約1.7萬張新身份證。



陳表示，除了電話及互聯網方式外，市民亦可透過香港入境事務處手機應用程式預約換證服務及預先在網上填表，可令換證過程更方便，預計整個換證流程會少於30分鐘。市民亦可直接親臨中心換證，不過陳表示，中心平均每日處理約7000宗申請，只能預留當中10至20%名額作現場申請，呼籲市民使用網上預約服務。



至於新身份證會否有更多功能，陳則未有回應，僅表示現時舊版身份證已可於公共圖書館租借圖書及使用醫健通等，由於現存讀卡器尚未能支援非接觸形式，故仍需將新身份證插入讀卡器使用服務，但不用因應更換新身份證再額外申請使用e-道服務。



陳又指，申請者不宜濃妝及戴有色隱形眼鏡拍照，又提供「影靚相」貼士，建議申請人可穿着有領衣服，讓輪廓更突出。



9間換證中心分別設於灣仔、觀塘、旺角、荃灣、沙田、上水、屯門、元朗及將軍澳(詳細地址見附圖)，服務時間為周一至周六上午8時至晚上10時，周日及公眾假期除外。首個階段先安排入境處、警方及勞工督察換證，原因是讓他們先行熟悉新身份證的特點，以便他們打擊與非法入境及僱用非法勞工的相關罪行。至於特首、行會成員、立法會議員及主要官員亦可選擇在此階段換證，則是讓他們推廣新身份證。