內地團塞爆土瓜灣　旅議會擬規定店舖管制人流

土瓜灣及紅磡區近年被內地旅行團「侵佔」，不少居民都叫苦連天，九龍城區議會今日(27日)舉行會議，討論內地團對社區引來的問題及擠塞行人路的問題。區議員黎廣偉指，每晚維港遊的船隻上客點如馬頭角公眾碼頭，都有過千人排隊等上船，對區內居民造成滋擾，要求政府規範上落客地點。



身兼該區區議員的立法會議員李慧琼就批評，現時區內有酒樓只接待內地客，加上沒有訂位服務，大批旅客在門外等候，嚴重阻塞道路，要求旅遊業議會將餐廳加入入境旅行團(登記店舖)購物退款保障計劃，並實行扣分制，若堵塞問題持續就除名，並希望旅議會擔任更主動角色，避免變成「無牙老虎」。



旅議會主席黃進達回應指，明年第一季會為旅行團登記店舖計劃進行研究，要求新加入計劃的店舖要有人流管制措施，亦會考慮加入扣分制，減少旅行團店舖對區內居民影響，但計劃難以限制餐廳接待的客源。運輸署回應登岸梯級逼爆問題時指，由於涉及不同政府部門，會和相關部門反映。



商務及經濟發展局副局長陳百里稱知悉問題，將來會有行政舉措，就旅客探訪商舖的人流車流管理問題，會於發牌或登記制度設機制，若店舖不遵守，將來註冊或登記就會有問題。