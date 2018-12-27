團體批平機會選主席制缺陷多　憂淪退休高官俱樂部

現屆平等機會委員會(平機會)主席陳章明任期將於明年屆滿。有團體藉此力數平機會多項流弊，包括甚少為受屈人提供法律協助及訴訟、遴選主席委員會代表性不足、機構運作透明度低等。團體同時提出改革平機會的多項建議，包括成立專責小組加強反歧視研究，及設立平等機會審裁處等。



根據統計，平機會在過去10年間每年處理800至1000多宗投訴個案，惟年均只有約10宗個案獲批協助法律訴訟，而獲批法律協助的個案每年亦不多於30宗。香港社區組織協會社區組織幹事王智源批評相關協助數字「低到離晒譜」，他指平機會明明有權向受歧視人士提供法律代表協助，甚至直接作為興訴人，提出法律訴訟。但該會於過往10年卻甚少為受屈人提供法律協助及興訟，結果令受屈人或擔心未能承擔高昂法律費用而卻步，未能循法律途徑伸張公義。



王批評遴選主席委員會代表性不足，成員普遍欠缺促進人權和平等機會的背景，會上亦沒有包括從事反歧視工作的非政府組織代表等，令人質疑委員會在人權工作及消除歧視方面經驗不足。他直斥平機會在遴選主席的制度上出現缺陷，認為該會主席職位淪為「退休高官俱樂部」。



王又斥現時平機會會議透明度極低，所有會議均以閉門形式進行，公眾無法旁聽會議，相關會議紀錄亦冇具名記錄意見由誰提出，令市民無從監察平機會的運作及委員表現。



另一位協會社區組織幹事蔡耀昌批評指，政府於人權保障方面進度緩慢，建議當局制訂更多、更全面的平等機會法例；同時擴大平機會的法定職能，確立其獨立於政府的地位。