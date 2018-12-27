勸阿婆咪衝馬路　好心司機落車扶　反被揮傘趕走？

好人無好報？近日觀塘有司機眼見婆婆亂過馬路，好心扶婆婆回原地，更指示正確過路位置，未料反被阿婆用雨傘驅趕，惹來一肚怒火。



該司機將片段上傳至Facebook群組「馬路的事討論區」，指在星期三（26日）下午約2時半，一位婆婆在觀塘道近油站對開位置，突然步出馬路。



他眼見婆婆情況危險，遂在車上好言相勸︰「你唔好行馬路呀，阿婆，你行番上行人路啦。」誰知婆婆只回頭望了兩望，便繼續過路。



當時車來車往，他並不放心，直接下車扶婆婆返回行人路，又勸婆婆經行人過路處及天橋過路。未料司機一轉首上車，婆婆又再走出馬路。



司機不嫌其煩，再度下車相勸，卻被婆婆揮舞雨傘趕走。他事後憤怒地表示︰「有啲老人家真係幫唔落，交通意外往往就係咁樣發生。佢仲要搵把遮打X你嗰吓真係谷X氣」！



網民大讚司機好人︰「最少肯落車睇吓咩環境」、「已做咗應該做嘅事」。不少網民又鬧婆婆是故意為之︰「佢唔係第一次啦，成日咁過」、「連續勸咗佢兩次，佢唔聽都冇法啦」、「呢啲真係恃老賣老」。

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