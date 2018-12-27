公僕優先換證稱過程流暢　冀熟悉新防偽功能

入境處今日(27日)正式開始為全港市民更換新一代智能身份證，並安排政府執法人員等率先換證。其中位於灣仔的換證中心設有16個自助登記服務站、36個登記室及6個領證處。市民完成網上預約及填好資料表格後，會被安排到自助登記服務站再次核對個人資料，完成核對後該表格會即場打印，申請者需於表格上簽署確認。



申請者其後需帶同表格到登記室讓職員再次核對個人資料、進行打指模及拍照程序，完成後約10個工作天便能取得新身份證，屆時可選擇自助或到櫃枱領證。



任職警察的簡先生早於網上預約今早前來換證，他指連核對身份證資料步驟、打指模及影相只花約10分鐘便完成，過程順暢。簡先生認為提早換身份證可以及早了解身份證新功能。另一同任職警察的陳先生因身份證破損未能通過e-道而前來換證，他希望可以提前「摸熟」新身份證的9個防偽功能，方便日後工作。



換證次階段為明年1月21日至3月30日，1985至1986年出生的人士可換證；第3階段為4月1日至6月1日，1968及1969年生的人士可換證。根據立法會文件，其餘年份出生者，會在此後分成21個階段換證。