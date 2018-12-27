床上傾家事疑遭父女友非禮　10歲男童：被捽心口彈下體

十歲男童稱在睡床與父親的同居女友傾談「家事」期間，疑遭父親女友非禮，包括啜他耳珠、伸手入他內褲彈他下體、捽他心口等，男童事後將事件告知學校社工。涉案女子否認一項非禮罪，案件今(27日)在西九龍法院開審。



年約40歲的女被告，被控於今年2月4日非禮男童X。據X證供透露，被告從事保險行業。在事主X透過視像系統作供前，控方先播放其錄影會面片段。X在會面中表示，在X約5歲時父母離婚，其後父親約於兩至三年前結識被告。X稱因他不願叫被告作「媽咪」，故稱呼被告為「舅母」。



事發時，X的父親正在房內睡覺，被告在客廳稱要與X傾家事，即討論X「去媽咪屋企住，定去爹哋屋企住」，然後二人到X的睡床上傾談。期間被告突然稱「你大個要媾女，所以就......」她繼而從後攬實X，並啜X耳珠十多秒，X形容被告舉動「好似吮手指咁，搞到我成隻耳仔都係佢啲口水」。



X又指，被告繼而伸手進入X的衫內又摸又捽X心口數秒，然後伸手穿過X內褲觸摸其下體，又用手指彈其下體，期間X不斷說「我好凍、我好凍」。X曾要求被告停止，最終被告離開，返回X父親睡房。



X在片段內又指，在事發前他與被告關係好，形容被告當他「親生仔咁錫」，但經過今次事件，X開始「想離開呢個屋企」。