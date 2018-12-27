拒付賣樓得益涉違約　東亞遭索償逾300萬

由李國寶出任主席兼行政總裁的東亞銀行，被指在出售西環一個銀主盤單位後違反協議，未有把一半的賣樓得益支付給一名受影響的業主。該名受影響的業主於本周一(24日)就事件入稟高等法院，控告東亞銀行違約、侵權和違反信託，並索償逾300萬港元。



原告吳楚珠，被告東亞銀行有限公司。入稟狀指，原告是水街5號榮昌閣一個單位的兩名業主之一，原告於2018年6月7日簽署了一份文件，並透過被告當時的律師交給被告，把該單位交吉給被告。該單位於2014年8月已抵押給被告，原告把該單位交吉給被告，是讓被告可以賣出該單位。不過，被告於2018年11月22日以600多萬港元賣出該單位後，卻違反與原告的合約，拒絕把其中一半得益支付給原告，涉款300多萬港元。原告因此控告被告違約、侵權和違反信託，並向被告索償。



根據法庭早前的判決，涉案單位原註冊業主是吳的前男友，吳在兩人分手提出訴訟，並出示一份信託文件，聲稱該單位是他們兩人共同擁有。區院於2016年裁定吳勝訴，裁定吳與其前男友共同擁有該單位的業權，又頒令宣布如果賣出該單位，吳可分到一半得益。