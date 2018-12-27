赴荷蘭工作假期元旦起可申請　每年100名額

香港與荷蘭於今年4月簽署諒解備忘錄，設立雙邊工作假期計劃，計劃於明年1月1日起生效。雙方每年各有100個名額，工作假期簽證可讓香港和荷蘭的年輕人逗留最多12個月，在此期間他們可從事工作以賺取旅費及或報讀短期課程。



勞工及福利局局長羅致光希望工作假期計劃讓擴闊年輕人視野，及在外地文化下獲取生活和工作經驗，同時希望透過交流加強香港與荷蘭的雙邊關係。荷蘭駐香港總領事呂安微表示，歡迎所有香港年輕人把握新機遇到荷蘭體驗。



有關簽證的申請詳情，來自香港的申請人可瀏覽荷蘭駐香港總領事館的網址： www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/hongkong/travel-and-residence/working-holiday-programme-with-the-netherlands ；來自荷蘭的申請人則可聯絡香港入境事務處，電話為： 28246111 ；或透過該處網頁獲取有關資料，網址為： www.immd.gov.hk 。