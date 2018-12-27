涉屢遭單親父強姦　女兒問老師會否生BB揭發

現年44歲裝修工涉嫌於兩年多前在家中趁妻子外出打牌時，以陰莖在其8歲大的親生女兒陰道上摩擦。女兒感奇怪約於事發後兩個月後把事件告知母親，母親憤而離婚留下女兒與丈夫同住。但該父親又涉嫌自去年約7月起，約6至7次強姦女兒，更曾在體內射精。



去年11月，女兒透過字條詢問老師指被父親逼性交後會否懷孕終揭發事件。該名父親今早(27日)於高院否認一項非禮及兩項強姦罪，案件隨即開審，並播放女童與警方的錄影會面片段。



被告被控於2015年7月至10月，在屯門的家中非禮當時8歲的女兒X。被告又被控於去年7月至9月及11月19日，在家強姦當時只有9至10歲的X。



現年11歲的X在錄影片段指，首次事發時她升讀3年級，當日中午母親外出打麻雀，X發現自己瀨尿，遂脫下褲子放進洗衣機，但沒穿褲的她不夠高拿替換的褲子，遂叫在家她稱呼為「爸B」的父親協助。但爸B叫她躺在床上，其後以陰莖在她陰道上磨擦了數分鐘後離開。X當時很疑惑不明爸B為何這樣做，過了約兩個月，她仍覺得事件「好得意」遂告知母親，但母親卻「很嬲」哭泣，其後更離開他們。爸B叫她不要再將事件告知他人。



X指，其後只有她及爸B一同居住，爸B之後有6至7次性侵犯她，每次均為周六或周日，但她只記得首尾兩次詳情。她指首次為她升小五暑假發生，當晚爸B抱她進房，脫她衣服，捽她臀部及舔其耳朵，再吐口水在手上抹在陰莖再插她陰道，當時爸B稱：「要試吓啲未試過嘅嘢」，及後她感到陰道內有些「熱熱地嘅嘢」，她認為是精液，其後有白色液體流出。



她指其後兩三個月亦有發生同類事情，最後一次則為11月19日，該次爸B射精在紙巾上。她指每次她均有反抗叫「唔好」、「走開，衰人」及嘗試踢開他但均不成功，她亦認為爸B是「因媽咪離開咗，搵我發洩」，不過，她怕被爸B鬧故沒告訴他人，而爸B又稱該些是兩人的秘密，如告訴他人「會有人來捉爸B」。



控方指，直至去年11月21日，X終透過學校常識科提供的信箱服務(即學生如有性教育及成長問題可寫字條詢問老師)，寫字條詢問「我被爸爸逼性交，咁樣會唔會生BB㗎？」從而揭發事件。學校報警，被告否認有性侵女兒。