為一包花膠報酬協助爆竊　六旬積犯判囚2年

元朗一間售賣花膠的店舖在今年3月，遭賊人鑿穿毗連跌打醫館的牆壁以入內爆竊，花膠店被偷去值逾8萬港元的花膠。其中一名被指協助撬開醫館門鎖的男散工，事後被捕，警方並從他身上搜出作為報酬的一包值3000港元花膠。64歲男散工今(27日)承認一項串謀入屋犯法罪，被判即時入獄24個月。



控方指被告蔡錦仙過往有30多項定罪紀錄，其中8項與本案相類。求情指被告須照顧病妻，案發前遭工頭拖欠薪金，才一時受人唆擺。辯方指被告並非主腦，只是把風角色，且當時醫館的鎖沒鎖上，被告沒用暴力撬開門鎖。法官判刑時指被告夥同他人犯案，有預謀及手法專業，且有多次相類同案底，為案中加刑因素，但考慮到被告角色輕微，並只獲一包花膠報酬，最後判入獄2年。



案情指受害店舖「元朗花膠城」的店東，在3月19日晚上鎖好5把鎖後離去。惟翌日獲隔壁跌打醫館告知，兩店相連的牆出現一個洞，該店東發現值8.8萬多港元的28包花膠不翼而飛。警方翻看閉路電視發現被告在20日的凌晨，與另兩名男子一同出現在醫館外，被告曾在醫館鐵閘外蹲下。警方拘捕被告，並搜出一包花膠。被告警誡下稱受兩名同黨指示撬開醫館閘鎖，他其後離開，沒進醫館，不知入面發生何事，其後從同黨手中接過一包花膠。