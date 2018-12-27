去年日均1.5萬公噸垃圾送堆填　人均棄廢創新高

環保署今(27日)公布「香港固體廢物監察報告二○一七年的統計數字」，去年棄置於香港堆填區的固體廢物總量約為566萬公噸，日均為15,516公噸，較2016年增加了1.2%。當中都市固體廢物棄置量日均10,733公噸，較2016年增加3.7%，工商業廢物棄置量增長更顯著，達9.5%。



環境局2013年曾發表藍圖，期望可將都市固體廢物人均棄置量，由2011年的每日1.27公斤減至2017年的1公斤或以下。然而今日的報告顯示，人均棄置量不跌反升至每人每日1.45公斤，數字創27年新高。環保署解釋，都市固體廢物人均棄置量的增加，部分是由於香港經濟於去年顯著擴張，令工商業廢物棄置量錄得較大升幅。



家居廢物是香港都市固體廢物的主要成分，去年棄置量日均6404公噸，較2016年上升0.2%。在不同種類廢物中，紙料錄得顯著增幅，由2016年日均2244公噸，增加近13%，至去年的2532公噸。



去年固體廢物回收的循環再造物品總量比2016年減少4.3%。紙類回收物料的回收率近年呈跌勢，從2016年的50%下降至去年的46%。署方指，上述跌幅部分是由於廢紙棄置量顯著上升所導致。此外，由於進口紙類回收物料經濟體更嚴格執行進口管制政策，本地紙類回收物料出口量持續下跌。