批校委會任命閉門造車　港大學生會擬辦公投

政府本月中刊憲宣布，行政會議成員李國章將續任香港大學校務委員會主席，任期3年，引起港大學生會不滿，批評校委會成立的顧問委員會並無學生代表列席，斥校委會主席的任命過程「閉門造車」。根據學生會刊物《學苑》報道，學生會將於明年1月28日至2月1日期間舉行公投議案，要求「香港大學校務委員會主席之任命組織應包括至少一個學生席位，並應在任命過程中諮詢學生。」



公投議案舉行期間正值2019年度港大學生會周年大選，而根據憲章，公投議案須取得至少基本會員總數10%支持票，即約1600票，並且支持票多於反對票，以及支持票和反對票總數多於棄權票才能通過。



學生會會長黃程鋒指，發起公投是基於學生會對校委會主席的任命程序非常失望和不滿，批顧問委員會形同虛設，無意聆聽學生意見。黃又指公投議案若通過，將極具重要性及認受性，希望藉此向校方表達學生的聲音。



黃又提及學生會曾於2015年通過一項與校委員主席相關的公投議案，要求「香港大學校務委員會主席必須由教師、職員及學生接受的人選出任」，惟黃斥校方無視公投結果，委任李國章連任，對此表示遺憾，強調是次公投將重申學生會非常重視校委會主席的任命。