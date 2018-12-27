鄭若驊立法會出席率低　民望墊司底

「放生黎智英、唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊「龜縮」10多日後，終在本周三(26日)現身，惟仍然拒絕承諾就前特首梁振英UGL案的不檢控決定到立法會解畫。鄭上任以來不僅民望為3名司長中最低「墊司底」，更被批評為「最懶惰司長」。根據東網統計，鄭今年1月上任以來，鮮有出席立法會會議，其在立法會司法及法律事務委員會的出席率僅得兩成半。多名議員狠批鄭的態度囂張跋扈，「懶到出汁」，作為司長令人失望，是不合格、不稱職、不負責任。



東網翻查立法會會議紀錄，由鄭若驊1月6日上任至本月19日立法會司法及法律事務委員會最新一次會議，委員會共開了12次會議，而鄭僅出席了3次，出席率只有25%。律政司早前公布決定不檢控梁振英收取澳洲企業UGL5000萬港元案，惹來外界質疑，民主派促請鄭到立法會解釋不檢控理據，惟鄭放大假未有出席會議，日前回港於機場會見傳媒時亦拒絕承諾到立法會解畫。



委員會成員陳志全批評鄭若驊過往因「身有屎」少有出席委員會會議，而近日的態度更囂張跋扈，又指壹傳媒黎智英及梁振英的案件都是具有爭議的案件，都應尋求獨立第三方意見，惟鄭卻隻手遮天，違背持之以恒的做法，認為鄭沒有理由不到立法會解釋。陳認為，如鄭再拒絕出席委員會會議，立法會就應考慮用傳召的方式，要求她到立法會，明言如鄭拒絕解釋就不應再做司長。



議員郭家麒則狠批鄭若驊經常「冇影」，是「最懶惰司長」，又指鄭一上任已被揭發僭建醜聞，公眾對其印象已不好，公信力已不足，本應將勤補拙，惟她在作出不檢控梁振英決定後就請假，作為負責的公職人員都不就事件向公眾清楚解釋，故不止是沒有誠信，更是懶惰及逃避責任，「懶到出汁。」郭又指，作為司長就應出席立法會會議，多與各政黨溝通，惟「立法會前廳都未見過佢，一次都冇」，令人失望，是不合格、不稱職、不負責任。



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