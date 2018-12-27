4港人菲國藏毒警搜證片公開　議員認覆核勝算不高

4名港人本月14日於菲律賓被當地法院裁定藏毒罪成，判囚終身。民主黨立法會議員涂謹申今日(27日)公開當地記者所提供片段和菲律賓電視台報道片段，其中菲律賓控方聲稱，從梁樹福的背包搜到當地商店的咖啡色紙袋，內藏有毒品一包。但由當地記者所提供影片所得，4人在首次被查時，曾自行將背包內的物品倒出來，但當時未有發現紙袋和毒品。



涂謹申表示，呈堂舉證片段則是當地一所電視台新聞片段提供。該片段應為第二次搜查時，由一名當地執法人員打開背包，拿出有關毒品，認為兩次搜查明顯不同。他說，首次調查，4人被帶走後搜查船隻，當時已離開背包範圍，其後再搜查才於背包發現毒品。



涂又說，已經決定入稟當地法庭申請覆核裁決，但認為勝算不高，故希望特區政府和中央政府的層面能夠表示對事件關注，就事件向菲國政府提出覆核。他又呼籲特區政府應會見家人，為他們作出鼓勵。



至於涉事家人回港後發起眾籌律師費，由2018年12月17日至今共收到約500多人捐助，籌得22.3萬港元捐助，而為方便收集捐助，梁樹福的家姐梁樹嬌(Leung Shu Kiu)現提供匯豐銀行戶口063-8-031724，作收集律師費之用。

