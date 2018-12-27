道士驅邪非禮案　男鄰居目睹作法稱太無稽

報稱道士的中年漢袁銘權藉「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次摸胸撩陰非禮一名婦人，及對她的15歲女兒上下其手，案件今(27日)在區域法院續審。



女事主X的男鄰居出庭作供，指去年3月有一次被告被叫到X家中「作法」，當晚X、其女兒Y及X的女友人都不約而同表示不適。期間X癲癇發作，被告稱要作法，跟亦是學道的X之契仔不斷對着X說：「點解要搞佢」、「再唔走我收拾你」之類的說話，又說「呢隻𥧌魔嚟，既然咁淫蕩，就交你畀撒旦，佢下面生滿荊棘，有排你受」，甚至提過魔王、神龍等。



男鄰居坦言：「我本身都信呢啲神神怪怪嘢，亦都有聽X講過，但我唔會盲目咁信，成件事太無稽喇，所以我好記得」。他指X當日一度發難，面目猙獰面容扭曲，「啲手指拗向唔同嘅方向」，又發出怪叫，被告跟她打鬥，她抓傷被告。



但在被告「作法」後X確實平靜下來，男鄰居之後見到被告將手伸入X上衣內，放在她的胸口。被告見他瞪着，便說：「佢(X)個心好弱，要護住」。雙方就這樣無言相對約10分鐘，被告的手一直放在X的上衣內，他遂提議讓她入房休息，但她表示腰痛無法起身，他便着Y替她換過衣服，並拿被子蓋着，此時被告又再次將手放入X的衣服中，他見X已回復意識，便離開現場返家。