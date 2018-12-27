地署上載短期租約資訊　團體批欠全面難窺全貌

目前全港約有5000份短期租約，佔約2400公頃政府土地，過去不斷被團體批評租約欠缺透明，當中不少成為富豪後花園。地政總署今(27日)宣布，今年1月1日至10月底已批短期租約的資料上載至「地理資訊地圖」，初步會按季更新。本土研究社成員陳劍青指，最新上載的資料只包括約480份新批出的短期租約，佔整體只屬少數，未有包括舊批租約資料，即使位置亦未有公開，公眾難以看到全貌，「好似交咗功課咁，但欠缺全面」。



地政總署最新上載的資料包括以公開招標形式或直接批出的短期租約，如土地面積、生效日期、租約期限、用途及租金；至於承租人的資料，則待地政總署日後於租賃協議加入同意公開資料的修訂條款後，一併提供。



本土研究社過去多次批評政府官地被人以短期租約方式私有化，改建作私人泳池及網球場，土地分配不公。成員陳劍青指，是次公開的資料亦只屬少量，質疑為何涉及政府官地的資料亦不全面公開，影響公眾參與土地大辯論，「可能有丁屋佔地700呎，但短租1000、2000呎作後花園，係咪可以拎番出嚟做社區用地」。