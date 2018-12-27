聖誕後公院續逼爆　梁栢賢料未來兩周流感高峰至

香港即將步入冬季流感高峰期，聖誕假期多間公立醫院內科病床仍然逼爆，昨(26日)整體佔用率為111%。醫管局主席梁智仁及行政總裁梁栢賢今午(27日)到瑪嘉烈醫院巡視急症室及探望前線員工，梁栢賢指過去兩星期流感活躍程度約6%，昨日已達10%，接近高峰的11%，預計香港未來兩星期可能步入冬季流感高峰期，但未知病毒會否「好猛料」，當局已啟用化驗中心加快完成化驗報告。



梁栢賢指，聖誕假期後醫院病人仍較多，平均內科病床使用率達110%，個別可能到150%，早上出入院交接時會較多人，第4及5類非緊急病人最多或需輪候8小時或以上，情況尚可接受。他稱今次高峰期將加582張臨時病床，現時已做好500張，其中480張已使用，醫管局已向聖德肋撒醫院及荃灣港安醫院，分別借48張及30張病床，但預計使用率不高，未來會加快病人流轉及增加巡房次數。



他又說，現已聘請370多名醫生及2000多名護士兼職，其中100多名醫生護士在急症室工作，現亦有277名醫生及護士已註冊自選招聘網站，尚待局方安排及配對。他稱去年醫護人員總加班時數為100萬小時，相信今次差不多。至於有指骨科病房逼爆，他指骨科多為骨折病人需安排手術，故病床使用率或達130至150%，已與伊利沙伯醫院商討加快骨科手術，並把術後病人轉至康復醫院，相信入住率會下降。



本為骨科醫生的梁智仁補充，由於天氣冷，病人走動較慢，故容易跌傷骨折，但及時進行手術最快可在數天內出院。梁又指急症室病人多為第一、二及三類病人，大多要住院及需用較長時間處理，所以使用率偏高，呼籲市民情況不嚴重可看普通科及私家醫生。