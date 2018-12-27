網民熱話：大媽狂摷捐贈衣物　擸走兩袋戰利品

有市民不時會將舊衣物捐贈慈善機構，幫助有需要人士，但有人看準時機，乘機偷取衣物。有網民於聖誕假期間，發現兩名大媽在柴灣一間慈善中心外疑偷取放在門口，市民捐贈的衣物，並將照片上載網上，事件公開後，不少人留言指其他地區都有類似情況，斥偷衣者行為「衰過乞兒」。



網民Lai Wing Sze於聖誕節當日(25日)在「柴灣人柴灣事」Facebook專頁上載3張在漁灣邨漁安樓地下救世軍外的照片，並留言說：「大家以後唔好紅色假期捐嘢去救世軍，救世軍逢紅假唔開，星期日開兩點。經過見到兩個女人喺度摷嘢，重要攞埋人哋裝衫個紅白藍袋，將裏面嘅衫倒晒喺地，我哋出聲話佢照攞。」相中可見，衣服被傾倒在地上，而另一張照片則是兩名女子手持兩袋物件離開。



不少網民看過貼文後，紛紛指其他地區亦有同類事件。「筲箕灣嗰間救世軍都係咁畀人攞」、「西環都係咁樣」、「小西灣個衣服回收箱都經常有人摷」。雖然兩名女子被網民斥「做法衰過乞兒」，但有人亦補充，「放喺門口嗰啲人都唔好得去邊，當人哋門口係垃圾桶咩？」、「救世軍都有張貼過通告叫大家唔好喺未開店時捐嘢，同埋有貼警告話咁樣執嘢係等同偷嘢」。東網正向救世軍了解事件。



網民有話說：



Kaddy Lo：呢啲人真係賤格



Kaikai LO：不問自取是為賊也



馮思敏：如果佢有需要的話，攞都不要搞到周地亂七八糟



Kaikai LO：睇吓睇吓又真係好乞兒囉！倒晒人哋啲衫落地攞個袋，邊有咁X衰㗎！



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