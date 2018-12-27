16歲仔路軌下跪　九龍塘站列車一度受阻

港鐵東鐵線九龍塘站一號月台往羅湖方向，今日（27日）傍晚6時許，一名姓譚（16歲）少年，突然闖入路軌，並雙手合十屈膝跪在路軌上，期間，有列車駛至，車長見有乘客進入路軌範圍，即即時停車及通知車務控制中心報警，月台職員亦按動緊急掣，停止列車進出車站，並趕赴現場處理。



現場消息指，港鐵職員到場後，勸他返回月台，但譚未有理會，中英夾雜地向乘客及職員致歉，一時說「 sorry」，一時說「Apologize」，又指他的「Life好sad，我好appreciate你哋(港鐵)。」隨後便站起身，由港鐵職員陪同下返回月台。警方其後聯絡到譚的家人到場，並陪同他由救護車送院檢驗。警方經初步調查後，相信事件無可疑，案件列作企圖自殺處理，正追查其輕生原因。



港鐵發言人指，事故期間，為了讓車務運作暢順，車務控制中心曾作出車務調動，安排個別列車駛往中途站後，讓車上乘客落車並轉乘下一班列車。在確定路軌情況安全後，車務控制中心恢復列車服務。受事故影響，列車服務受阻約5分鐘。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk