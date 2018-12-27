兩爆找換店後再爆酒樓　西九爆竊三人組遇重案組斷正

警方根據線報，鎖定一個活躍於西九龍的犯罪集團，懷疑他們與長沙灣2宗發生於地舖找換店的爆竊案有關，其中今年9月的一宗共損失逾7萬港元，而今年11月的一宗，由於賊人作案期間不慎觸動警鐘，故店方並無損失。探員經深入調查後，昨晚(26日)在長沙灣青山道及福榮街一帶進行反爆竊行動，期間探員發現3名形跡可疑男子，遂上前截查，結果在其中一人的背囊身上檢獲一把鐵鉗，以及約4萬8千港元現金。



探員其後前往青山道一後巷調查，發現一間酒樓的後閘有被撬痕跡，酒樓內地面遺下一批爆竊工具，包括一個鐵鋸、2支鐵筆及2把螺絲批，一個夾萬亦被硬物撬開。警方經點算後，證實酒樓損失約4萬8千港元現金，與該名被截查男子身上檢獲的金額吻合，遂以涉嫌爆竊，將該3名本地男子拘捕，帶署扣留調查。



西九龍總區重案組1A隊女偵緝督察謝依琳表示，3名疑犯分別姓黃(59歲)、姓魯(60歲)及姓鄭(61歲)，均報稱任職地盤工人，各人為朋友關係，無黑幫背景。警方調查顯示，相信賊人先用鉗剪斷酒樓後閘鐵環，潛入酒樓後再用硬物撬開夾萬，盜取內裡現金。