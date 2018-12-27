政Whats噏：招請議員助理　勞工界陸頌雄出手低

做議員助理真係好辛苦，又要幫議員睇住啲會議進度，又要落區做地區工作，仲要做埋小編，幫議員管理網頁，但人工就唔多理想。工聯會嘅立法會勞工界議員陸頌雄(Michael)喺勞工處登廣告請議員助理，月薪係1.2萬蚊，對比黨友同樣係身兼東區區議員嘅立法會議員郭偉強，以及東區區議員何毅淦，佢哋請區議員助理分別出價1.3萬至1.5萬蚊，以及1.4萬蚊。睇字面，Michael出手仲低過黨友喎。



根據網上廣告嘅資料，可以見到Michael請議員助理喺太子返工，資歷要求係專上教育、學士學位，良好粵語同英語，一般普通話，每日返8小時，每周工作5天半，不定時或需假日工作或超時加班，月薪1.2萬蚊，有雙糧，年假12日，銀行假，有醫療保險。



至於郭偉強同何毅淦就請區議員助理，郭請人喺北角返工，要求專上教育、副學位，要有兩年經驗，良好粵語，一般普通話、英語同福建話，每日返9小時，5天工作，輪休，月薪1.3萬至1.5萬蚊，仲有交通津貼、雙糧同超時工作津貼，有銀行假同醫療福利。



何毅淦就請人喺杏花邨返工，同樣要求專上教育、副學位，要有一年經驗，良好粵語優先，一般普通話同英語，識PhotoShop等多種軟件，工作主動、積極，喜歡與人溝通，具備團隊精神，月薪1.4萬蚊，有醫療福利，每日返7至9小時，每星期工作5至6日，輪休，長短周。



Michael作為勞工界議員，出手都低過黨友？佢回覆時解釋，1.2萬蚊係起標啫，實際仲要視乎個別見工人士嘅情況，辦公室有學位，以至副學士嘅同事都唔止呢個價，實際好少同事低過1.4萬至1.5萬蚊，其實做滿3個月，佢都會加人工，而且佢係為咗門檻定得鬆少少，高級文憑都可以應徵，因為唔係個個人都適合做議辦工作㗎，希望可以搵到鍾意呢類工作嘅人咁話喎。