潤記糖水：律政司自暴其廢　鄭若驊必偏必倚

「放生黎智英、唔告梁振英」捱轟的律政司司長鄭若驊，「龜縮」十多日後在本周三現身，但仍然拒絕承諾就前特首梁振英UGL案的不檢控決定到立法會解畫。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，今集「潤一潤」鄭若驊上任近一年，只見律政司包庇權貴、漢奸洋奴及她本人，炮轟鄭「必偏必倚」、「一見同事立即鬆章」。節目又指前特首曾蔭權爵士被控公職人員行為失當罪，當年律政司亦有徵詢英國大律師意見，狠批鄭指梁振英案毋須徵詢獨立大律師意見的說法是「噏得就噏」。



節目以「醜婦終須見家翁」形容龜縮十幾日避見公眾的鄭若驊，指鄭聲稱律政司不偏不倚和一視同仁，令市民聽到「火都嚟」，皆因事實是鄭名下寓所有僭建，律政司只控告鄭的丈夫潘樂陶的單位，鄭就獲放生，直指律政司在鄭的領導下，是「必偏必倚」、「一見同事立即鬆章」，市民不會相信律政司依法辦事。



鄭上任近一年，未見律政司做過一件好事，令人深刻的只有律政司包庇權貴、漢奸洋奴走狗和她本人。例如律政司放棄檢控前特首梁振英UGL案，鄭拒絕解畫，反稱案件涉及律政司中人，才會徵詢獨立法律意見，一副依正規矩做事的態度。不過，曾蔭權被控公職人員行為失當罪，律政司當年有諮詢英國大律師意見，除非曾蔭權突然變成律政司中人，否則就是鄭若驊「噏得就噏」，無中生有「僭建」一套說法。



另外，律政司多次放生漢奸洋奴走狗以及其背後的外國勢力，包括以「證據太多」放生佔中幕後最大搞手壹傳媒黎智英，政治黑金案又以「證據不足」放生黎。而黎涉刑事恐嚇東方報業集團男記者案，用粗口辱罵「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等，律政司拖延逾十八個月都不提告，儼如為黎築起保護傘、金鐘罩，炮轟律政司口說「無畏無懼」，實際是「又畏又懼」，批評律政司自暴其廢。



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