生動卡通加真人配音　一片睇晒每日重點

「上東網，知天下」。東方報業集團旗艦網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。為提升讀者瀏覽體驗，東網推陳出新，全新的東網APP新增「視評論」，將精選評論影片化，用生動卡通加上真人配音，貼身剪裁每日評論重點，「一片睇晒」東網精闢獨到的評論內容，全面掌握時事局勢。



全新登場的「視評論」，會將東網當日各篇評論的精選內容濃縮結合成一段約兩分鐘的卡通影片，以廣東話及普通話雙聲道配音，供不同需要讀者收看。收看方法非常簡單快捷，讀者只要在東網APP版面，在上方Menu Bar按下「評論」按鈕，之後就可看到最新的「視評論」影片，按下播放鍵後，便可立即欣賞。



睇片完畢後，只要按下標題左方的按鈕，即可收起視頻播放器，並可繼續閱讀其他評論文章。東網的評論文章，為讀者提供精闢分析，將資訊化為知識，助讀者掌握時局。欄目包括「正論」、「功夫茶」、「神州觀察」、「世界視線」、「產評」。更有由多位知名學者、時事評論員以至政界人士執筆撰寫而成的「龍門陣」，以多個專欄評論全球時事，內容涵蓋各個範疇，包括政治、經濟、社會以及國際關係，剖析與讀者息息相關的世界局勢，一針見血。



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