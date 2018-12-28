政府袖手　全港僅一回收廠恐廢胎圍城

廢車胎胡亂棄置、霸佔官地的情況經常出現，本報去年曾報道全港多區湧現「廢車胎山」，多個垃圾站被違法棄置車胎，有廢車胎山更堆至兩層樓高。回收行業人士透露，全球石油價格低迷，廢車胎回收無出路，除政府資助的環保園回收公司外，無人願意回收，導致亂棄車胎情況加劇，促請政府盡快納入生產者責任制。



環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，廢車胎回收後可變作遊樂場的軟墊、提煉石油或作緩衝物料等，但由於石油價格近年低迷，香港的廢車胎回收缺乏出路。以往香港車胎僅依賴出口，但自從內地多年前收緊入口後，大量廢車胎滯留香港。雖然政府兩年前曾撥款資助環保園設回收廠回收橡膠車胎，但「全港咁多廢車胎，只有一個回收廠，點食得晒啊？」



他指出，未獲回收的廢車胎被切割後送往堆填區，又或被違法棄置，擔心若情況惡化，有機會「廢胎圍城」，建議政府盡快將廢車胎納入生產者責任制，檢視並開闢廢車胎出路，避免問題蔓延。



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