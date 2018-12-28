補胎檔霸車位已久　旅巴焗兜遠路停泊

涉事的公眾停車場臨近將軍澳堆填區及多個新建築地盤，多重型車輛出入，車胎的損耗亦嚴重，補胎需求殷切，從而造就了該些私人補胎檔的崛起。有旅遊巴司機表示，私人補胎檔霸佔車位已有數年，原本巴士泊車位也淪為他們的檔位，旅遊巴只好兜路停泊，「怕咗佢哋！」



被霸佔的公眾時租停車場合共提供廿個私家車、九個電單車、四十個貨車和十九個巴士泊車位。記者現場所見，除數架垃圾車外，其餘在場停泊的車輛只有寥寥數架。尤其是巴士泊車位，大半位置均被五金回收檔及私人補胎檔所霸佔，堆放物料及工具。



本報對比○九與一六年的街景圖，發現該停車場於○九年仍維持停車場的運作，未見任何私人補胎檔擺檔，但一六年的街景圖已發現有私人補胎檔在停車場經營生意，大量廢置的車胎堆積在花叢中。



記者曾查詢涉事的私人補胎檔職員，他承認該補胎檔在此經營了多年，每日早上八點至晚上六時營業，八十港元補一條胎。至於補胎檔違規霸佔車位，該職員未有正面回應，只搖搖頭回答：「冇乜合唔合法，做生意啫！」



附近一名旅遊巴司機向記者透露，該些補胎檔及五金回收檔霸佔車位數年，「其實呢啲車位係巴士泊車位，根本就應該畀我哋泊，但因為佢哋經常霸佔咗，我哋惟有兜遠啲泊。」他更抱怨曾經嘗試報警，希望警察到場執法，「點知警察竟然無理，反而只抄違泊的車輛即離開！」



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