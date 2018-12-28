3刀手景林邨車場重創金毛漢　再燒接應私家車

曾發生懷疑黑幫報復、連燒26車的將軍澳景林邨停車場，昨日(27日)晚上10時許，一名染金色頭髮、身材健碩30餘歲男子，在1樓準備取車時，遭3名刀手用牛肉刀伏擊，他手無寸鐵下，被斬中多刀浴血倒地，慘叫求救，刀手逞兇後，登上接應私家車逃走。



警員接報到場，發現傷者手腳重創，其中左小腿傷勢最重，由救護員送院救治。警員封鎖現場搜證，並出動警犬到場，在3樓檢獲2個30厘米利刀的簇新包裝盒，疑是手刀遺下，另在2樓車路發現一對紅黑色人字拖鞋，疑屬於傷者，警方根據資料追緝刀手的私家車。



約13分鐘後，途人在同區翠琳路發現一輛私家車着火，消防員接報到場開喉，迅速將火撲熄，但全車已被燒成廢鐵，及後在車旁發現一個疑盛載易燃液體的膠桶，認為起火原因有可疑。警方經初步調查，相信與血案有關，不排除刀手燒車毀滅證據，正了解傷者背景，以及向他查問是否與人結怨。



今年9月26日凌晨，一名24歲紋身女子在尚德邨內的公園與人聊天時，遭2名蒙面刀手狂斬7刀命危，刀手乘接應私家車至九龍灣承啟道棄車，並放火燒車，一個半小時後，景林邨停車場2樓有私家車着火，火勢波及25車，全部被焚毀，警方懷疑連串案件涉及黑幫尋仇，其後拘捕14人。