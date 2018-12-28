探射燈：污水流入大海　影響海洋生態

誤用雨水渠情況普遍，除洗車水外，食肆於後巷洗碗的污水、洗街的廢水、工業廢料和錯駁渠導致排泄物進入雨水渠，都會造成水質污染。有環保團體指，污水連同污染物流入雨水渠後會直接排出大海，污染海水，甚至進入食物鏈，影響海洋生態。



根據環保署《2017年香港海水水質》年報，2017年香港海水水質指標整體達標率為85%，比2016年輕微下降1%。4個重要水質指標參數包括溶解氧、總無機氮、非離子化氨氮及大腸桿菌，溶解氧不達標情況主要發生在吐露港、赤門、大鵬灣和后海灣。總無機氮不達標的情況則發生在后海灣、南區、西北部，其次為維多利亞港。



綠惜地球總幹事劉祉鋒指，洗車水含有油脂、清潔劑等污染物，而雨水渠只有欄柵隔走大型垃圾，無任何污水處理程序。因此污水一旦進入雨水渠，污染物會直接流入大海，污染海洋。海洋中的生物如魚類、貝殼、海產等生物有機會吸收污水中的化學物質，而位處食物鏈頂層的人類進食受污染的海洋生物後有機會致病。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

