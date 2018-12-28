探射燈：荃灣海濱臭逾10年　政府未解決

環保署除懶理洗車污水外，荃灣亂駁渠的現象多年來亦未改善。荃灣未來將有多個新樓盤陸續落成，海濱對出的藍巴勒海峽10多年來惡臭難擋，有區議員狠批部門龜速處理，令臭味嚴重影響居民生活。



根據環保署的《荃灣藍巴勒海峽的海水污染工作報告》，該署2010年已經發現52宗大廈及舊樓駁錯排污渠情況，至今年7月仍有14宗有待跟進。該署指樓宇駁錯污水渠屬違例建築工程，相關個案正由屋宇署跟進，大部分涉舊區大廈公用渠管錯駁，惟有關大廈約一半無成立業主立案法團，該署已與各部門積極合作改善上址污染。



荃灣區議員林琳指，臭味問題存在多年，只要水位低過排水口，臭味就會傾巢而出。她指區議會多年來爭取安裝旱季截流器，惟至去年立法會才通過撥款，預計2020年完成安裝。近期更使用有助吸味的氣味控制水凝膠，和人手清理三管齊下，成效有待觀察。「應為而不為，政府部門嘅反應真係好慢。」林批評食環署、環保署、渠務署等部門一直未有積極處理問題，令臭味問題擾攘多年未能解決。

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