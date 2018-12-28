探射燈：通街洗車排污一鑊泡 　部門唔理途人糟糕

隨街洗車屬違法行為，惟政府過往甚少主動執法，將軍澳工業邨1小時內有4、5輛車在清洗，有人更用高壓水槍，地下污水泡沫長流；沙田牛皮沙街更有一家大小駕車前來洗車；九龍塘牛津道附近亦常停泊多輛車輛在街邊洗車。法律界人士警告，隨意取用政府建築物內的供水或已干犯盜竊罪行。



牛津道一向是洗車熱點，不時有車主在街道旁洗車，他們會以膠桶前往牛津道遊樂場的公廁取水，洗車過程中產生的大量泡沫則殘留在地上，隨時「跣親」途人。將軍澳工業邨公廁對出停車場更恍如私人洗車場，高峰期有5架車同時洗車，現場更出動3、4支高壓水槍、刷具和各式清潔劑，從車身流下來的黑灰色污水流向旁邊的雨水渠，男廁內水喉水則駁至旁邊大水桶，方便車主取水。



至於早前有水務署職員「埋伏」偷水洗車人士的沙田牛皮沙街公眾停車場，地下遺有不少污水痕迹，相信曾有不少車輛在此洗車。現場有一家大小趁假日到上址齊齊洗車，媽媽和女兒負責入公廁取水，爸爸則用水槍清潔車身。



執業大律師陸偉雄表示，擅自將公廁內的水取離並作其他用途已可被視為「偷水」，干犯《盜竊罪條例》，最高可被判處監禁10年。另外根據《簡易程序治罪條例》，任何人將污垢或其他髒物放置在公眾地方或排水渠內，即屬違法，可被罰款500港元或監禁3個月。



香港汽車工業學會會長李耀培表示，本港已註冊的的私家車超過50萬架，對於汽車清潔服務需求龐大，建議政府開設具排污系統的自助洗車站。立法會議員何俊賢表示，相關問題源於洗車設施不足，又建議當局加強宣傳。



環保署發言人指，洗車產生的污水含油脂及清潔劑等污染物，若排去雨水渠或鄰近水域，可按《水污染管制條例》作調查和處理。水務署發言人則表示，2016年至今共收到4宗有關在公廁取水洗車的投訴，其中3宗均無發現有人從公廁取水洗車，餘下1宗於近期接獲的投訴，該署會徵詢法律意見，並轉介相關部門跟進。食環署發言人稱，未有就公眾地方洗車的投訴或檢控備存相關數字。

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