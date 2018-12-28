Dr.東：慢性腸炎手尾長 延治惡化可穿腸

肚屙莫輕視，一旦是慢性腸炎手尾長，隨時腸穿命危！腸炎有急與慢之分，腸胃肝臟科專科醫生解釋，慢性腸炎不適症狀會持續四星期以上，不少患者會誤以為只是普通肚屙而延遲求醫。曾有文憑試考生「習慣」了肚屙，一日屙十次也不理，至父母擔心因讀書壓力而起才找醫生，證實是慢性腸炎之一克隆氏症作怪；亦有金融界壯男持續肚脹，糞便帶白色分泌物，非常困擾，背後竟是寄生蟲引起的慢性腸炎！



急性腸炎是病毒或細菌入侵所致，腸胃肝臟科專科醫生吳佩容指，患者會短時間內肚屙和嘔吐，在冬天有人怕冷懶洗手，便更易沾上病菌，當再接觸口部便會「禍從口入」，而急性腸炎只要充足休息及補充足夠水分，求醫及按指示服藥後多可痊愈，較少需專科醫生跟進。



然而，慢性腸炎說法就不同，一旦肚屙情況持續四星期以上便不能忽視。吳按臨床經驗綜合五種常見慢性腸炎原因：第一種是曾接受抗生素療程的病人，有機會因服藥後產生肚屙反應，需用藥清除毒素；第二種是接受電療刺激腸臟的癌症病人；第三種是免疫系統差，產生抗體攻擊腸道的慢性腸病，如克隆氏症和潰瘍性結腸炎；第四種是寄生蟲入侵。最後一種的腸易激綜合症患者，症狀與腸胃炎相似，但該病主要因生活壓力大，負面情緒令腸和胃運作不協調引起。



她憶述，曾有DSE男考生自小已每日屙三、四次，因此習以為常，有時更一日屙十次，直至大便帶血絲，父母擔心他因考試壓力致有腸易激綜合症才求醫，卻發現原來他患的是克隆氏症：「即係拖咗幾年先知病因。」



幸好用藥後病情受控，男生亦順利升讀大學。不過，吳警告並非人人也好彩，若不正視只會不斷惡化，小部分嚴重患者更會穿腸，有生命危險。此外，亦曾有壯年男病人數個月間每隔一、兩星期就排出帶白色物體糞便，其中一次更看到疑似蟲狀物，驚惶求醫和化驗糞便，證實大便樣本帶有寄生蟲蟲卵，疑因與之前火鍋食了未煮熟豬肉出事，需立即服用杜蟲藥治療。



除再三忠告要徹底煮熟食物才進食，吳也不厭其煩提醒市民勿輕視肚屙等症狀，如服藥「食極都唔好」，應找醫生進行腸鏡檢查或驗糞，以查明患病成因，對症下藥。



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