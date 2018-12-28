倡八大自資部門分家　張炳良：做得差會被取消註冊

檢討自資專上院校專責小組向教育局提交報告，建議八間公帑資助大學的附屬自資課程部門，脫離大學本部，與其他根據《教育條例》註冊的自資院校，納入統一規管制度。小組主席張炳良今早(28日)出席電台節目時表示，八大附屬自資部門「分家」後，大學成為獨立院校的辦學團體，政府對院校的要求和待遇，與其他自資院校一樣，不再是大學賦權條例下的單位，如果將來做得不好，一樣會被取消註冊。



他指政策是希望資助和自資專上院校「並行發展」，現時部分資助大學成立附屬自資部門，開辦自資課程，造成「一校兩制」，公私混合，小組認為有需要區分兩者角色，將八大附屬自資部門「過檔」到一個現代化的新規管框架。



張又指，在建議的新規管機制下，政府會在學術水平上把關，才批准專上學院註冊，因此會有取消註冊機制。他強調，取消註冊機制只視乎教與學，倘院校收生少而投資者不怕虧蝕，只要教學質素仍然保持，就可以繼續營運。



他續指，至於院校日後名稱及與原來大學實際關係等安排問題，則由大學的校董會決定，原則是不能讓市民誤解院校等同大學，以及由大學頒授有關學位，不過每間大學情況不同，不能一概而論。