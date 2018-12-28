聖誕遊玻利維亞景點失足　教大兼職導師墮地亡

曾任香港教育學院系主任、現為教育大學兼職導師的楊善錦，於聖誕假期與妻子在南美玻利維亞旅遊期間，於著名景點「火車墳場」拍照時失足墮地死亡。與楊相識20多年的教育界立法會議員葉建源證實有關消息，據他所知，楊的家人已前往當地善後。



於旅遊期間不幸死亡的楊善錦(65歲)，與妻子一同參加勝景遊的旅行團，於本周一(24日)平安夜當地時間中午，抵達玻利維亞達烏尤尼的著名景點「火車墳場」期間，楊登上一輛火車，懷疑失去平衡，在5米高的車廂墮地，送院後死亡，其妻隨即向中國大使館求助，希望將遺體運送回港。



楊畢業於銘基書院，為該校第一屆畢業生，之後在香港大學修讀歷史系，其後加入教育學院工作。葉建源表示，認識楊善錦已20多年，對於楊離世表示難過。葉指自己於1995年加入教院時，楊已是系主任，是教院資深教員，是一名好上司，即使退休仍不忘教育事業，在教大任兼職導師。



銘基書院校友會亦在Facebook貼文，指對楊離世深感悲痛，願楊安息，其家人亦節哀順變。



入境處表示，就一名港人於玻利維亞外身亡一事，於接獲求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐玻利維亞國大使館跟進事件，並按死者家屬意願，提供可行協助。入境處會繼續與死者家屬、公署及大使館保持密切聯繫，積極跟進事件。東網正向教育大學及勝景遊查詢事件。



勝景遊發言人證實楊善錦是其團友，但由於未得事主家人同意，未能披露其他資料。中華基督會銘基書院表示，楊善錦是該校校友校董，相信校友稍後會為楊舉行悼念活動。



至於有「火車墳場」之稱的著名旅遊景點Cementerio de Trenes，位於玻利維亞烏尤尼鹽湖的東南部，早於1888年興建，是通往烏尤尼地區的鐵道，歷時4年完成，用以運輸鄰近地區的採礦。



至1940年代，礦業轉趨式微，許多老舊的火車頭和車廂被棄置於「火車墳場」，配合高原荒漠的環境顯得一片蒼涼，火車在天然分銹蝕下亦漸漸成為另類的現代藝術品。由於「火車墳場」沒有圍欄，不收門票，遊客可隨意穿梭於火車之間。