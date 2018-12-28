居屋過檔綠置居指示不清　申請者呻白行一趟

首個恒常化綠置居的東京街項目麗翠苑今日(28日)起接受申請，未知是否受樓市下挫及加息陰霾影響，截至早上約11時，位於觀塘建生廣場1樓的綠置居銷售小組辦事處，只有零星市民前來交表。



此外，房委會推出新安排，早前以綠表申請今期居屋但未能成功購樓的綠表人士，其申請會自動「過檔」至綠置居，毋須再交表，但需填回條以確認願意申請綠置居。在新安排下不少申請人因資料不全而未能成功申請，有申請者批評簡化綠表申請安排指示不清晰，累人白行一趟，更有市民鼓譟。



現居房協出租單位明華大廈、曾以綠表申請居屋的廖先生稱，其綠置居申請資格已被確認，不需要再重新填表，但需親身到辦事處或郵遞交回「有關簡化綠表申請者的申請安排」回條，惟現場職員告知，其回條需要房協簽署再次核實其申請資格，他批評新安排指示不清晰，「第一次核實已畀我號碼，我會覺得已經確定晒所有資料，今日仲專程喺筲箕灣過來交回條，下次再交回條都係郵寄算喇」，又稱母親曾前往房協辦事處查詢，職員卻無告知需要加簽回條。



他稱因母親年紀大，行動不便，現時居住單位設施又不夠便利，故申請綠置居，他稱單位近市中心，鄰近地港鐵及多設施夠吸引。



劉女士一家三口居於大圍300呎公屋一年多，首次申請綠置居，惟職員提醒她欠缺屋邨辦事處的簽名，申請被打回頭，亦不知道原來可以屋邨辦事處交表，批評新安排指示不清。劉稱因現時居住的公屋較殘舊，「想住番高質素啲新屋，會舒服啲」。她稱今次申請「當遊戲玩吓，我都知無乜機會，好似買六合彩」。