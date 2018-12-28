逾半港人對明年經濟就業前景無信心

回顧2018年，香港經濟轉差，政治環境又未如理想，新的一年港人又有何期盼？香港研究協會今個月電話抽樣訪問了1071名港人對今年及來年看法，展望2019年，高達61%港人對香港政治環境無信心，亦分別有59%及53%港人分別對經濟及就業前景無信心。大部分港人更對來年民生狀況抱悲觀態度，58%人對民生改善無信心，僅得19%人相信民生會改善。對於來年股市及房地產，均有過半數港人感到悲觀。



回顧2018年，無論在個人生活、工作學業、身心健康、民生狀況、政治環境等，受訪港人均認為今年的表現均較上一年遜色，分別有54%及55%港人不滿意經濟環境及民生狀況。當中對經濟環境的評價轉差最為明顯，認為「滿意」的比例由2017年34%下跌至今年的24%，研究機構估計與今年下半年香港經濟增長放緩有關。另外，今年雖有56%受訪港人認為「過得開心」，但較2017年有61%認為開心的比例少。



協會又指，雖大多數人對今年香港整體表現不滿意，但仍有56%受訪港人認為開心，反映多數港人仍抱樂觀心態面對。該會認為港人普遍對經濟環境信心及展望最薄弱，促政府要為社會制訂房屋、扶貧、安老等更穩健的政策及基礎，讓市民安居樂業。